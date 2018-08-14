Лунин попал в заявку "Реала" на матч за Суперкубок УЕФА
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Голкипер сборной Украины Андрей Лунин попал в заявку "Реала" на поединок за Суперкубок УЕФА против "Атлетико", передает УНН со ссылкой на пресс-службу "сливочных".
Экс-игрок "Зари" оказался в числе пяти голкиперов, которые могут появиться в завтрашней игре против мадридского "Атлетико". Конкурентами украинца за позицию стали Навас, Касилья, Лука и звездный новичок Куртуа.
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Всего в заявке присутствуют 29 игроков:
защитники: Карвахаль, Начо, Рамос, Марсело, Варан, Вальехо, Одриосола, Санчес, Регилон, Лопес
полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Льоренте, Асенсио, Себальос, Вальверде, Иско
нападающие: Бензема, Бэйл, Васкес, Майораля, Винисиус, де Томас.
Примечательно, что матч за Суперкубок УЕФА-2018 станет уникальным - впервые в истории розыгрыша турнира за трофей поспорят команды из одного города.
Добавим также, встреча состоится завтра в 22:00 в Таллине на арене "А. Ле Кок Арене".