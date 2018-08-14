Лунін потрапив у заявку "Реалу" на матч за Суперкубок УЄФА
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Голкіпер збірної України Андрій Лунін потрапив до заявки "Реалу" на поєдинок за Суперкубок УЄФА проти "Атлетіко", передає УНН з посиланням на прес-службу "вершкових".
Екс-гравець "Зорі" опинився серед числа п'яти голкіперів, які можуть з'явитися у завтрашній грі проти мадридського "Атлетіко". Конкурентами українця за позицію стали Кейлор Навас, Касілья, Лука і зірковий новачок Тібо Куртуа.
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Загалом у заявці присутні 29 гравців:
захисники: Карвахаль, Начо, Рамос, Марсело, Варан, Вальєхо, Одріосола, Санчес, Регілон, Лопес
півзахисники: Кроос, Модріч, Каземіро, Льоренте, Асенсіо, Себальос, Вальверде, Іско
нападники: Бензема, Бейл, Васкес, Майораль, Вінісіус, де Томас.
Примітно, що матч за Суперкубок УЄФА-2018 стане унікальним - вперше в історії розіграшу турніру за трофей посперечаються команди з одного міста.
Додамо також, зустріч відбудеться завтра 0 22:00 в Талліні на арені "А. Ле Кок Арені".