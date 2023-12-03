лукашенко поехал в Китай на встречу с Си Цзиньпином
Киев • УНН
Президент Беларуси Александр Лукашенко во второй раз в 2023 году посещает Пекин, чтобы обсудить торгово-экономические, инвестиционные и международные вопросы с председателем КНР Си Цзиньпином.
белорусский диктатор Александр Лукашенко, уже второй раз за 2023 год, поехал в Пекин на переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином. Об этом сообщает пресс-служба лукашенко, передает УНН.
Детали
4 декабря глава белорусского государства проведет в Пекине переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. На повестке дня - вопросы торгово-экономического, инвестиционного и международного сотрудничества
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Отмечается, что в программе визита также ряд социально-гуманитарных мероприятий.
Напомним
Президенты Литвы, Латвии и Польши отказались от совместного фото на COP28 в Дубае из-за присутствия белорусского лидера Александра Лукашенко, ссылаясь на его роль в агрессии России против Украины.
лукашенко поехал в Китай на встречу с Си Цзиньпином
Президент Беларуси Александр Лукашенко во второй раз в 2023 году посещает Пекин, чтобы обсудить торгово-экономические, инвестиционные и международные вопросы с председателем КНР Си Цзиньпином.
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