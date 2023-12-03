лукашенко поехал в Китай на встречу с Си Цзиньпином

белорусский диктатор Александр Лукашенко, уже второй раз за 2023 год, поехал в Пекин на переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином. Об этом сообщает пресс-служба лукашенко, передает УНН.

Детали

4 декабря глава белорусского государства проведет в Пекине переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. На повестке дня - вопросы торгово-экономического, инвестиционного и международного сотрудничества - резюмируют в ведомстве.

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Отмечается, что в программе визита также ряд социально-гуманитарных мероприятий.

Напомним

Президенты Литвы, Латвии и Польши отказались от совместного фото на COP28 в Дубае из-за присутствия белорусского лидера Александра Лукашенко, ссылаясь на его роль в агрессии России против Украины.