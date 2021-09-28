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Лукашенко обещает "эволюционные изменения" в Беларуси с новой конституцией

Лукашенко обещает "эволюционные изменения" в Беларуси с новой конституцией

Киев  •  УНН

 • 18199 просмотра

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Перемены в Беларуси будут происходить эволюционным путем, и слома существующего порядка не будет. Об этом заявил во вторник непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко на расширенном заседании Конституционной комиссии, пишет УНН со ссылкой на агентство БелТА.

Детали

“Мы пообещали провести референдум по конституции. От нас требовали перемен и не только. Мы сами понимали, что суть жизни состоит в том, чтобы постоянно меняться. Только на пользу должно быть. Перемены — это не ломка, не слом, а эволюционное развитие”, — цитирует слова Александра Лукашенко агентство БелТА.

Он отметил, что в белорусском обществе существуют разные точки зрения, особенно среди людей, которые многое сделали для становления государства. Президент Беларуси не согласился с теми, кто считает, что референдум не нужен и нужно идти нынешним путем, не меняя конституцию. “Это не принимается”, — сказал Лукашенко.

Контекст

На фоне акций протеста в Беларуси, начавшихся после выборов главы государства 9 августа 2020 года, Лукашенко заявил о необходимости изменения основного закона и готовности перераспределить часть президентских полномочий в пользу других ветвей власти. Среди подготовленных инициатив есть положение, согласно которому глава государства избирается на пять лет непосредственно белорусским народом, причем “одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков”. Ранее сообщалось, что конституционный референдум пройдет в республике не позднее февраля будущего года.

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