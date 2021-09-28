Лукашенко обіцяє "еволюційні зміни" у Білорусі з новою конституцією

Деталі

“Ми пообіцяли провести референдум по конституції. Від нас вимагали змін і не тільки. Ми самі розуміли, що суть життя полягає в тому, щоб постійно змінюватися. Тільки на користь повинно бути. Зміни — це не ломка, не злам, а еволюційний розвиток”, — цитує слова Олександра Лукашенка агентство БелТА.

Він зазначив, що в білоруському суспільстві існують різні точки зору, особливо серед людей, які багато зробили для становлення держави. Президент Білорусі не погодився з тими, хто вважає, що референдум не потрібен і потрібно йти нинішнім шляхом, не змінюючи конституцію. “Це не приймається”, — сказав Лукашенко.

Контекст

На фоні акцій протесту в Білорусі, що почалися після виборів глави держави 9 серпня 2020 року, Лукашенко заявив про необхідність зміни основного закону і готовності перерозподілити частину президентських повноважень на користь інших гілок влади. Серед підготовлених ініціатив є положення, згідно з яким глава держави обирається на п’ять років безпосередньо білоруським народом, причому “одна і та ж особа може бути президентом не більше двох термінів”. Раніше повідомлялося, що конституційний референдум пройде в республіці не пізніше лютого наступного року.