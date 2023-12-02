Луганская область: российские войска проводят наземные операции и обстреливают Невское и Белогоровку
Киев • УНН
Вражеские силы проводят наземные операции при поддержке авиации на Луганщине, атакуя такие районы, как Серебрянский лес и Стельмаховка. Невское и Белогоровка подверглись артиллерийским и минометным обстрелам.
На территории Луганщины враг пытается проводить наземные операции при поддержке авиации. Кроме того, за последние сутки под огонь минометов и артиллерии попали Невское и Белогоровка. Об этом сообщил начальник Луганской ОВА Артем Лысогор, передает УНН.
Когда позволяет погода, оккупанты пользуются преимуществом в авиации, поддерживая с неба наземные операции. Так, вчера они ударили по Серебрянскому лесу, территорию которого пытались штурмовать восемь раз. Еще несколько атакующих попыток врага остановлены вблизи Стельмаховки,
Под огонь артиллерии и минометов попали Невское и Белогоровка.
Лысогор также рассказал о ситуации на оккупированных территориях.
При въезде в Кременную россияне проверяют места регистрации и текущего проживания, а также номер мобильного телефона. Впрочем, позвонить на него они не в состоянии, пока человек не выедет в обратном направлении, потому что связи там сейчас нет.
На оккупированной части Сватовщины отрезают газоснабжение в домах, где ранее проживали военные рф. Потому что хозяева, конечно же, давно эвакуировались, а сами россияне за голубое топливо в течение года-полутора ничего не не платили за голубое топливо. Следующий, кто решит там расквартироваться, должен будет за комфорт пополнить счет газовиков за предшественников,
Луганская область: российские войска проводят наземные операции и обстреливают Невское и Белогоровку
Вражеские силы проводят наземные операции при поддержке авиации на Луганщине, атакуя такие районы, как Серебрянский лес и Стельмаховка. Невское и Белогоровка подверглись артиллерийским и минометным обстрелам.
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