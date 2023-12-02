Луганская область: российские войска проводят наземные операции и обстреливают Невское и Белогоровку

На территории Луганщины враг пытается проводить наземные операции при поддержке авиации. Кроме того, за последние сутки под огонь минометов и артиллерии попали Невское и Белогоровка. Об этом сообщил начальник Луганской ОВА Артем Лысогор, передает УНН.

Когда позволяет погода, оккупанты пользуются преимуществом в авиации, поддерживая с неба наземные операции. Так, вчера они ударили по Серебрянскому лесу, территорию которого пытались штурмовать восемь раз. Еще несколько атакующих попыток врага остановлены вблизи Стельмаховки, рассказал Артем Лисогор.

Под огонь артиллерии и минометов попали Невское и Белогоровка.

Лысогор также рассказал о ситуации на оккупированных территориях.