Луганская "Заря" подписала камерунского полузащитника

Начинал свою карьеру Ондуа в молодежном составе московского “Локомотива”. Затем играл в дубле ЦСКА. Предыдущий сезон Ондуа выступал за датский “Вайле”, а с сегодняшнего дня 22-летний камерунец является официальным игроком “Зари”.

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Напомним, Футболиста сборной Украины по футболу Андрея Ярмоленко назван одним из лучших игроков дортмундской “Боруссии” по итогам баталии 1/8 финала Кубка Германии.