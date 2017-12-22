Луганская "Заря" подписала камерунского полузащитника
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 22 декабря. УНН. Луганская “Заря” подписала контракт с опорным полузащитником из Камеруна Гаэлем Ондуа. Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба, передает УНН.
Начинал свою карьеру Ондуа в молодежном составе московского “Локомотива”. Затем играл в дубле ЦСКА. Предыдущий сезон Ондуа выступал за датский “Вайле”, а с сегодняшнего дня 22-летний камерунец является официальным игроком “Зари”.
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Напомним, Футболиста сборной Украины по футболу Андрея Ярмоленко назван одним из лучших игроков дортмундской “Боруссии” по итогам баталии 1/8 финала Кубка Германии.