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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 25844 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Луганська "Зоря" підписала камерунського півзахисника

Київ • УНН

 • 15431 перегляди

ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 22 грудня. УНН. Луганська “Зоря” підписала контракт з опорним півзахисником з камеруну Гаелєм Ондуа. Про це повідомили у прес-службі футбольного клубу, передає УНН.

Луганська "Зоря" підписала камерунського півзахисника

Починав свою кар’єру Ондуа у молодіжному складі московського “Локомотиву”. Потім грав у дублі ЦСКА. Попередній сезон Ондуа виступав за датський “Вайле”, а з сьогодняшнього дня 22-річний камерунець є офіційним гравцем “Зорі”.

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нАГАДАЄМО, Футболіста збірної України з футболу Андрія Ярмоленка названо одним з кращих гравців дортмундської "Борусії" за підсумками баталії 1/8 фіналу Кубку Німеччини. 

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