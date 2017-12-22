Луганська "Зоря" підписала камерунського півзахисника
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 22 грудня. УНН. Луганська “Зоря” підписала контракт з опорним півзахисником з камеруну Гаелєм Ондуа. Про це повідомили у прес-службі футбольного клубу, передає УНН.
Починав свою кар’єру Ондуа у молодіжному складі московського “Локомотиву”. Потім грав у дублі ЦСКА. Попередній сезон Ондуа виступав за датський “Вайле”, а з сьогодняшнього дня 22-річний камерунець є офіційним гравцем “Зорі”.
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