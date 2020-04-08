Lufthansa закрывает лоукостер Germanwings и сокращает флот

Руководство Lufthansa считает, что "пройдут месяцы, прежде чем ограничения на поездки в мире будут полностью отменены, и годы, прежде чем мировой спрос на авиаперевозки вернется к докризисному уровню".

В связи с этим Lufthansa начинает процесс сокращения флота не только в головной компании, но и во всех своих дочерних авиаперевозчикам, среди которых Eurowings, Austrian Airlines, Brussels Airlines, SWISS International Airlines. По меньшей мере 42 самолета только с флота Lufthansa и Eurowings будут поставлены на прикол, к тому же компания разрывает все договоры лизинга, что позволит сократить флот этих двух перевозчиков, который насчитывает 763 судна, на 10 процентов.

В то же время Lufthansa обещает все решения о реструктуризации принимать после консультаций с профсоюзами. Всем сотрудникам, которых затронут эти меры, по возможности предложат работу в других подразделениях компании. Это касается и 1400 сотрудников Germanwings.

Напомним, Lufthansa из-за коронавируса отменила 23 тысячи авиарейсов до конца апреля.