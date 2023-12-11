Лубинец отреагировал на завершение митинга на украинско-польском пограничном пункте пропуска "Дорогуск-Ягодин"
Киев • УНН
Пункт пропуска "Дорогуск-Ягодин", ключевой для доставки помощи в Украину, возобновил работу после того, как был заблокирован более месяца из-за протестов польских перевозчиков. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец приветствовал открытие пункта пропуска.
Крупнейший пункт пропуска на украино-польской границе "Дорогуск - Ягодин", который был заблокирован из-за протеста польских перевозчиков более месяца, снова работает. Отреагировал на завершение акции украинский Омбудсман Дмитрий Лубинец, передает УНН.
Сегодняшнее решение разблокировать движение грузовиков на пункте пропуска "Дорогуск - Ягодин" является важным. Ведь польские пограничные переходы используются, в частности, для доставки жизненно важной гуманитарной и оборонной помощи для Украины.
Детали
По данным Госпогранслужбы Украины, оформление и пропуск через границу грузовиков в обоих направлениях уже осуществляется в обычном режиме.
Лубинец отметил, что к нему, как к Омбудсману Украины, поступали обращения граждан с просьбой посодействовать в разрешении этой ситуации с блокированием движения автотранспорта на границе. Он лично обращался с аналогичными призывами о деблокировании к Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и Уполномоченному по правам человека Республики Польша Профессору Марчину Вечеку.
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Напомним
Польские забастовщики разблокировали пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск" на границе с Украиной. С 14:00 там стабильное движение грузовиков. Об этом УНН писал со ссылкой на заявление вице-премьера по восстановлению Александра Кубракова.
Лубинец отреагировал на завершение митинга на украинско-польском пограничном пункте пропуска "Дорогуск-Ягодин"
Пункт пропуска "Дорогуск-Ягодин", ключевой для доставки помощи в Украину, возобновил работу после того, как был заблокирован более месяца из-за протестов польских перевозчиков. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец приветствовал открытие пункта пропуска.
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