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Лубинец отреагировал на завершение митинга на украинско-польском пограничном пункте пропуска "Дорогуск-Ягодин"

Киев  •  УНН

11 декабрь 2023, 17:07  •  16024 просмотра

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Пункт пропуска "Дорогуск-Ягодин", ключевой для доставки помощи в Украину, возобновил работу после того, как был заблокирован более месяца из-за протестов польских перевозчиков. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец приветствовал открытие пункта пропуска.

Крупнейший пункт пропуска на украино-польской границе "Дорогуск - Ягодин", который был заблокирован из-за протеста польских перевозчиков более месяца, снова работает. Отреагировал на завершение акции украинский Омбудсман Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Сегодняшнее решение разблокировать движение грузовиков на пункте пропуска "Дорогуск - Ягодин" является важным. Ведь польские пограничные переходы используются, в частности, для доставки жизненно важной гуманитарной и оборонной помощи для Украины.

- написал Лубинец.

Детали

По данным Госпогранслужбы Украины, оформление и пропуск через границу грузовиков в обоих направлениях уже осуществляется в обычном режиме.

Лубинец отметил, что к нему, как к Омбудсману Украины, поступали обращения граждан с просьбой посодействовать в разрешении этой ситуации с блокированием движения автотранспорта на границе. Он лично обращался с аналогичными призывами о деблокировании к Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и Уполномоченному по правам человека Республики Польша Профессору Марчину Вечеку.

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Напомним

Польские забастовщики разблокировали пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск" на границе с Украиной.  С 14:00 там стабильное движение грузовиков. Об этом УНН писал  со ссылкой на заявление вице-премьера по восстановлению Александра Кубракова.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Экономика
Лубінець відреагував на завершення мітингу на українсько-польському прикордонному пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодин"
Lubinets reacts to the end of the rally at the Ukrainian-Polish border crossing point "Dorohusk-Yahodyn"
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Лубинец отреагировал на завершение митинга на украинско-польском пограничном пункте пропуска "Дорогуск-Ягодин"

Пункт пропуска "Дорогуск-Ягодин", ключевой для доставки помощи в Украину, возобновил работу после того, как был заблокирован более месяца из-за протестов польских перевозчиков. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец приветствовал открытие пункта пропуска.

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