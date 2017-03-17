Лотерея "Мегалот" завтра разыграет 14,5 млн грн

Розыгрыш очередного тиража лотереи состоится завтра на Первом национальном телеканале Украины в 22:40.

По данным «М.С.Л.», во время розыгрыша прошлого тиража (№ 1622 от 15 марта 2017 года) максимальная сумма выигрыша игроков составляла более 10 тысяч гривен.

Напомним, 18 февраля житель города Днепр выиграл "Мегаприз" лотереи "Мегалот" на сумму более 6 млн грн. Выигрышная ставка была сделана на точке продажи лотерейных билетов "М.С.Л.", которая расположилась в ТРЦ "Караван" на улице Нижнеднепровская, 17.

В своей игровой карточке победитель воспользовался системной ставкой. Общая стоимость его чека составила 140 гривен. При этом, минимальная стоимость одной игры - 5 гривен. Сейчас этот выигрыш является крупнейшим среди всех выигрышей в лотереях компании "М.С.Л." в 2017 году.

Условия лотереи таковы: "Мегаприз" - приз за 6 угаданных чисел; "Мега Джек-пот" - приз за 6 угаданных чисел и дополнительную "Мегакульку", которая удваивает выигрыш.

Как ранее сообщали в "М.С.Л.", за все время проведения лотереи "Мегалот" игроками было выиграно более 270 млн грн.