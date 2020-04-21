Лондонский футбольный гранд пошел на сокращение заработной платы
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Руководство лондонского ФК "Арсенал" договорилось о сокращении зарплат игрокам и тренерам из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт "канониров".
Сокращение общего годового дохода в "Арсенале" достигнет 12,5 процента и вступит в силу в апреле.
"Мы рады сообщить, что достигли добровольного соглашения с нашими игроками первой команды, главным тренером и главным тренерским штабом, чтобы помочь поддержать клуб в этот критический момент", - сказано в обращении клуба.
При этом уточняется, что подобная тенденция останется в силе до конца 2020 года, однако, если команда сумеет достичь поставленных целей, игрокам и тренерам вернут часть урезанной суммы.
Добавим, "Арсенал" на момент остановки АПЛ занимает 8 место с 40 очками.