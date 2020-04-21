Лондонский футбольный гранд пошел на сокращение заработной платы

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 30167 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 76154 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 127589 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
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КИЕВ. 21 апреля. УНН. Руководство лондонского ФК "Арсенал" договорилось о сокращении зарплат игрокам и тренерам из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт "канониров".

Сокращение общего годового дохода в "Арсенале" достигнет 12,5 процента и вступит в силу в апреле.

"Мы рады сообщить, что достигли добровольного соглашения с нашими игроками первой команды, главным тренером и главным тренерским штабом, чтобы помочь поддержать клуб в этот критический момент", - сказано в обращении клуба.

При этом уточняется, что подобная тенденция останется в силе до конца 2020 года, однако, если команда сумеет достичь поставленных целей, игрокам и тренерам вернут часть урезанной суммы.

Добавим, "Арсенал" на момент остановки АПЛ занимает 8 место с 40 очками.

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