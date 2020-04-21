Лондонський футбольний гранд пішов на скорочення заробітної плати

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. Керівництво лондонського ФК "Арсенал" домовилося про скорочення зарплат гравцям і тренерам через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт "канонірів".

Скорочення загального річного доходу в "Арсеналі" сягне 12,5 відсотків і вступить в силу в квітні.

"Ми раді повідомити, що досягли добровільної угоди з нашими гравцями першої команди, головним тренером і основним тренерським штабом, щоб допомогти підтримати клуб в цей критичний момент", - сказано в зверненні клубу.

При цьому уточнюється, що подібна тенденція залишиться в силі до кінця 2020 року, проте, якщо команда зуміє досягти поставлених цілей, гравцям і тренерам повернуть частину урізаної суми.

Додамо, "Арсенал" на момент зупинки АПЛ займає 8 місце з 40 очками.

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