Ломаченко назвал желаемого противника
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Обладатель титулов чемпиона мира в легком весовом дивизионе по версиям WBA, WBO Василий Ломаченко признался, что заинтересован в поединке с непобедимым чемпионом мира во 2-й полулегком весе по версии WBA Super. Слова украинца приводит портал “BoxingTalk”, передает УНН.
Ломаченко изъявил желание объединить все титулы в легком весе и провести бой с боксерами, которые очень много говорят.
“Я хочу боксировать с ребятами, которые много говорят, сейчас я имею в виду Джервонта Дэвиса”, — начал украинец.
Кроме того, для Ломаченко важна весовая категория проведения боев.
“Посмотрим, как все будет происходить. Другой поединок, который может произойти, — чемпион мира по версии WBC в полулегком весе Мигель Берчельт, который говорил о желании подняться в легкий вес. Его я считаю дополнительным вариантом”, — добавил Ломаченко.
Стоит отметить, что 24-летний американец Джервонта Дэвис в послужном списке имеет 20 побед в 20 поединках причем 19 из них были досрочными.
Как сообщалось ранее, менеджер Ломаченко прокомментировал планы на будущее своего подопечного.