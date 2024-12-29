Украинский боксер Василий Ломаченко получил травму - под угрозой его карьера
Киев • УНН
Чемпион IBF и IBO в легком весе Василий Ломаченко получил серьезную травму спины на тренировке. Боксер пройдет МРТ, результаты которого определят его дальнейшую карьеру, возможен бой в 2025 году.
Чемпион мира по версиям IBF и IBO в легком весе Василий Ломаченко может преждевременно завершить карьеру. Украинец сейчас получил тяжелую травму спины. Об этом сообщает портал BoxingScene, передает УНН.
Детали
Отмечается, что об этом заявил менеджер боксера Эгис Климас. По его словам, Ломаченко получил травму спины во время тренировки. Повреждение в плане болевых ощущений очень чувствительное.
Ломаченко должен пройти МРТ, которое покажет характер травмы. Если она будет очень серьезной, то Василию придется завершить карьеру
Если же травма несущественна, то украинец проведет бой в 2025 году.
Эгис Климас также сообщил, что в IBF предупреждены о травме 37-летнего боксера.
Напомним
Александр Усик не возобновит тренировки до конца апреля 2025 года после боя с Тайсоном Фьюри. Менеджер боксера ожидает следующий поединок чемпиона в конце июля или в августе.