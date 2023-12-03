"Лыжный экспресс" возвращается: на праздники в Украине запустят поезд до курортного Славского

С 21 декабря "Укрзализныця" возобновляет рейсы №743 сообщением Киев - Славское, Билеты доступны в продаже с 3 декабря, сообщили в Укрзализныце, пишет УНН.

Детали

Рейсы №743 сообщением Киев - Славское начнут действовать с 21 декабря. Рейсы будут отправляться из Киева в 6:11, и прибывать на станцию Славское в 14:00. В обратном направлении, со станции Славское, поезд будет отправляться в 14:30 и прибывать в Киев в 22:26.

Билеты можно приобрести уже с сегодняшнего дня.

Напомним

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