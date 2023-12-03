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"Лыжный экспресс" возвращается: на праздники в Украине запустят поезд до курортного Славского

Киев  •  УНН

03 декабрь 2023, 12:20  •  9647 просмотра

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Укрзализныця возобновляет курсирование поезда №743 из Киева в Славское с 21 декабря, билеты на него открыты в продаже с 3 декабря. С 10 декабря маршрут включает остановку в Будапеште и Вене.

С 21 декабря "Укрзализныця" возобновляет рейсы №743 сообщением Киев - Славское, Билеты доступны в продаже с 3 декабря, сообщили в Укрзализныце, пишет УНН.

Детали

Рейсы №743 сообщением Киев - Славское начнут действовать с 21 декабря. Рейсы будут отправляться из Киева в 6:11, и прибывать на станцию Славское в 14:00. В обратном направлении, со станции Славское, поезд будет отправляться в 14:30 и прибывать в Киев в 22:26.

Билеты можно приобрести уже с сегодняшнего дня.

Напомним

Из Украины с 10 декабря запускают новый железнодорожный маршрут в Будапешт и Вену.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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"Лижний експрес" повертається: на свята в Україні запустять поїзд до курортного Славського
"Ski Express is back: a train to Slavske resort will be launched in Ukraine for the holidays
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"Лыжный экспресс" возвращается: на праздники в Украине запустят поезд до курортного Славского

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