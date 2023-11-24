Литва утвердит трехлетний план помощи Украине, включая военную поддержку
Киев • УНН
Литва намерена утвердить трехлетний план помощи Украине, включающий военную поддержку, гуманитарное разминирование и ремонт оборудования, как подтвердил премьер-министр Литвы.
Литва планирует утвердить трехлетний план военной и другой помощи Украине, которая будет включать лечение и реабилитацию, обучение военных, проведение гуманитарного и военного разминирования и ремонт военной техники. Об этом сообщила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните во время совместного брифинга с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, передает корреспондент УНН.
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Мы должны делать еще больше, и поэтому мы договорились проконсультировавшись с нашими коллегами в Киеве утвердить трехлетний план военной и другой помощи Украине, которая будет включать лечение и реабилитацию военных, обучение новых военных, проведение гуманитарного и военного разминирования и восстановления военных машин
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Глава украинского правительства Денис Шмыгаль отметил, что с начала полномасштабного вторжения россии Литва предоставила Украине помощь на более чем 1 млрд евро.
"За последние месяцы мы также получили бронированные машины, амуницию, радиолокационное оборудование, морские радары. В ноябре Литва передала две пусковые установки системы ПВО NASAMS. Они уже на боевом дежурстве", - отметил Шмыгаль.
Кроме того, Шмыгаль выразил благодарность за положительное рассмотрение обращения о предоставлении Украине средств РЭБ литовского производства для противодействия российским беспилотникам.
Литва утвердит трехлетний план помощи Украине, включая военную поддержку
Литва намерена утвердить трехлетний план помощи Украине, включающий военную поддержку, гуманитарное разминирование и ремонт оборудования, как подтвердил премьер-министр Литвы.
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