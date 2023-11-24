Литва утвердит трехлетний план помощи Украине, включая военную поддержку

Литва планирует утвердить трехлетний план военной и другой помощи Украине, которая будет включать лечение и реабилитацию, обучение военных, проведение гуманитарного и военного разминирования и ремонт военной техники. Об этом сообщила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните во время совместного брифинга с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, передает корреспондент УНН.

Цитата Мы должны делать еще больше, и поэтому мы договорились проконсультировавшись с нашими коллегами в Киеве утвердить трехлетний план военной и другой помощи Украине, которая будет включать лечение и реабилитацию военных, обучение новых военных, проведение гуманитарного и военного разминирования и восстановления военных машин - рассказала Шимоните.

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Глава украинского правительства Денис Шмыгаль отметил, что с начала полномасштабного вторжения россии Литва предоставила Украине помощь на более чем 1 млрд евро.

"За последние месяцы мы также получили бронированные машины, амуницию, радиолокационное оборудование, морские радары. В ноябре Литва передала две пусковые установки системы ПВО NASAMS. Они уже на боевом дежурстве", - отметил Шмыгаль.

Кроме того, Шмыгаль выразил благодарность за положительное рассмотрение обращения о предоставлении Украине средств РЭБ литовского производства для противодействия российским беспилотникам.