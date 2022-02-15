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Литва направила в Украину военных инструкторов: будут учить бойцов ВСУ применять Stinger

Литва направила в Украину военных инструкторов: будут учить бойцов ВСУ применять Stinger

Киев • УНН

 • 26909 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН.Л итва направила в Украину инструкторов, которые будут учить украинских военных использовать ракетные системы Stinger. Об этом сообщает УНН со ссылкой на LRT.

Детали

"Мы полностью поддерживаем и будем поддерживать в дальнейшем Украину. Оружие и техника — ничто без знаний и навыков их эксплуатации. Поэтому мы поделимся нашими знаниями и опытом", - заявил начальник обороны Литвы Вальдемарас Рупшис.

Отметили, что военные инструкторы, которых направили в Украину, много лет служили в батальонных подразделениях ПВО, оснащенных Stinger. 

Напомним

13 февраля в аэропорту “Борисполь” приземлился самолет с партией зенитно-ракетных комплексов Stinger от Литовской Республики.

Расширение военной помощи от Литвы для украинской армии анонсировала премьер-министр страны Ингрида Шимоните.

В декабре 2021 года Литва передала Украине первую часть военной помощи — партию бронежилетов и баллистических поясов.

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