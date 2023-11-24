Литва пообещала продолжать давить на партнеров для введения более жестких санкции против рф

Литва будет продолжать давить на партнеров для того, чтобы накладывать более жесткие санкции на россию и беларусь. Об этом сообщила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните во время совместного брифинга с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, передает корреспондент УНН.

Цитата Неустанно мы будем продолжать давить на партнеров с тем, чтобы накладывать следующие более жесткие санкции на россию, беларусь и Иран и любую другую страну или физическое лицо, которые будут пытаться помогать россии в ее неспровоцированной агрессии против Украины - сказала Шимоните.

Кроме того, она заявила, что Литва будет искать юридические и другие механизмы, как на Европейском, так и на международном уровне, чтобы публичные и частные замороженные, мобилизованные российские активы можно было разморозить и поставить на путь финансирования, восстановления Украины.

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Дополнение

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляку сообщал, что 12 пакета санкций нет, потому что психологически отдельные страны не готовы окончательно разорвать все экономические связи с рф.