Литва пообещала продолжать давить на партнеров для введения более жестких санкции против рф
Киев • УНН
Как заявила премьер-министр Нгрида Шимоните, Литва обещает оказывать давление на союзников для усиления санкций против россии и беларуси, а также искать пути использования замороженных российских активов для помощи в восстановлении Украины.
Литва будет продолжать давить на партнеров для того, чтобы накладывать более жесткие санкции на россию и беларусь. Об этом сообщила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните во время совместного брифинга с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, передает корреспондент УНН.
Цитата
Неустанно мы будем продолжать давить на партнеров с тем, чтобы накладывать следующие более жесткие санкции на россию, беларусь и Иран и любую другую страну или физическое лицо, которые будут пытаться помогать россии в ее неспровоцированной агрессии против Украины
Кроме того, она заявила, что Литва будет искать юридические и другие механизмы, как на Европейском, так и на международном уровне, чтобы публичные и частные замороженные, мобилизованные российские активы можно было разморозить и поставить на путь финансирования, восстановления Украины.
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Дополнение
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляку сообщал, что 12 пакета санкций нет, потому что психологически отдельные страны не готовы окончательно разорвать все экономические связи с рф.
Литва пообещала продолжать давить на партнеров для введения более жестких санкции против рф
Как заявила премьер-министр Нгрида Шимоните, Литва обещает оказывать давление на союзников для усиления санкций против россии и беларуси, а также искать пути использования замороженных российских активов для помощи в восстановлении Украины.
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