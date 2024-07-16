Литва передает Украине оборудование Вильнюсской ТЭЦ-3. Об этом сообщает Литовская энергетическая компания Ignitis Gamyba Ignitis Gamyba, передает УНН.

Детали

По информации, Литва предоставляет оборудование с Вильнюсской ТЭЦ-3 для Украины, с целью восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры в результате войны. Этот шаг является частью гуманитарной помощи от компании Ignitis Gamyba, направленной на поддержку Украины в чрезвычайных условиях.

Соглашение о передаче оборудования было подписано между генеральным директором Ignitis Gamyba Игнитисом Гамиба и оператором системы передачи электроэнергии ОАО "Хмельницкоблэнерго", который будет отвечать за прием и распределение этой гуманитарной помощи.

Согласно информации, переданное оборудование, хоть и не эксплуатировалось с 2015 года, является полностью функциональным и способным к немедленному использованию.

Всего более 300 единиц важнейшего оборудования, включая турбины и генераторы, были отправлены в Украину. Это оборудование, отмечается, что соответствует потребностям украинской энергетической системы и поможет восстановить жизненно важную инфраструктуру страны.

Игнитис Гамиба планирует продолжить оказывать поддержку Украине в несколько этапов, обеспечивая доставку критически важного оборудования до того, как спрос на электроэнергию в стране возрастет.

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