Лицензирование вузов в Украине упростили
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Министерство образования и науки Украины упростило процедуру лицензирования для вузов - теперь его можно осуществить в электронном формате. Об этом УНН сообщили в пресс-службе министерства.
"1 июня 2018 года МОН планирует осуществлять лицензирование образовательной деятельности вузов исключительно в электронном виде через Единую государственную электронную базу по вопросам образования. Чтобы протестировать эту систему и обеспечить ее эффективную работу, с 1 марта 2018 года в течение трех месяцев лицензирование будет проходить одновременно как в электронном, так и в бумажном виде", - говорится в сообщении.
Лицензионные дела будут регистрироваться в порядке поступления их в МОН согласно электронной очереди.
В рамках электронного лицензирования вуз самостоятельно будет вносить сведения о кадровом и материально-техническом обеспечении в ЕГЭБО. Кадровую информацию нужно будет обновлять каждый учебный год до 1 марта, а о материально-техническом обеспечении - до 31 декабря или в течение трех месяцев после изменения информации. Учебное заведение имеет право, в случае необходимости, обновлять информацию в течение года.
Напомним, в прошлом году МОН утвердило новые требования к оформлению диссертации.