Ліцензування вишів в Україні стало простішим
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Міністерство освіти і науки України спростило процедуру ліцензування для вишів - відтепер його можна здійснити в електронному форматі. Про це УНН повідомили у прес-службі міністерства.
"1 червня 2018 року МОН планує здійснювати ліцензування освітньої діяльності вишів винятково в електронному вигляді через Єдину державну електронну базу з питань освіти. Щоб протестувати цю систему та забезпечити її ефективну роботу, з 1 березня 2018 року протягом трьох місяців ліцензування відбуватиметься одночасно як в електронному, так і в паперовому вигляді", - йдеться у повідомленні.
Ліцензійні справи будуть реєструватися в порядку надходження їх до МОН згідно з електронною чергою.
У межах електронного ліцензування виш самостійно вноситиме відомості про кадрове та матеріально-технічне забезпечення до ЄДЕБО. Кадрову інформацію потрібно буде оновлювати кожного навчального року до 1 березня, а про матеріально-технічне забезпечення - до 31 грудня або протягом трьох місяців після зміни інформації. Загалом заклад освіти має право, у разі потреби, оновлювати інформацію протягом року.
Нагадаємо, торік МОН затвердило нові вимоги до оформлення дисертації.