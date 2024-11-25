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Лишь вопрос времени: Стефанишина о размещении европейский войск в Украине

Лишь вопрос времени: Стефанишина о размещении европейский войск в Украине

Киев  •  УНН

 • 282 просмотра

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Украина обсуждает с партнерами возможность размещения европейских войск для тренировки украинских бригад. По словам Ольги Стефанишиной, это вопрос времени и прагматичное решение для усиления обороноспособности.

Украина говорит с партнерами о размещении европейский войск в стране, в том числе и для тренировки, обучения украинских военных. Об этом рассказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Ольга Стефанишина в разговоре с журналистами, добавив, что это лишь вопрос времени, передает УНН.

"Сегодня я вижу, что мы должны держать страны-союзники в фокусе. Конечно мы говорим о тренировках, обучении украинских военных. Мы сегодня видим это, как элемент оснащения украинских бригад, то есть мы обеспечиваем укомплектованность бригад, они должны быть обеспечены тренировкой и соответственно оснащением. Поэтому, я думаю, это лишь вопрос времени, когда будет происходить тренировка на территории Украины, потому что, если мы говорим об оснащении действительно более 10 украинских бригад, которые могли бы сдерживать и продвигаться на фронте, высвобождать боеспособные бригады - это абсолютно прагматичное решение, к которому мы движемся. Обсуждаем это с европейскими партнерами", - сказала Стефанишина.

Напомним

Дональд Трамп может призвать европейские и британские войска обеспечить 800-мильную (1200-километровую) буферную зону между российской и украинской армиями в рамках плана замораживания войны между двумя странами.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
olga-stefanishinaОльга Стефанишина
donald-trampДональд Трамп
ukrainaУкраина