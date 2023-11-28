Лига чемпионов: "Шахтер" одолел "Антверпен" со счетом 1:0
Киев • УНН
Евровесне 2024 года - быть: "Шахтер" одолел "Антверпен" в матче Лиги чемпионов
Украинский "Шахтер" одолел бельгийский "Антверпен" в матче Лиги чемпионов. Как сообщили в ФК, Евровесне 2024 года - быть, передает УНН.
"Шахтер" одолел "Антверпен" 1:0 в матче Лиги чемпионов! Евровесне 2024 года - быть!
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Решающая игра за выход "Шатаря" в плей-офф состоится 13 декабря в Португалии с "Порту".
Лига чемпионов: "Шахтер" одолел "Антверпен" со счетом 1:0
Евровесне 2024 года - быть: "Шахтер" одолел "Антверпен" в матче Лиги чемпионов.
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