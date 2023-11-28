Лига чемпионов: "Шахтер" одолел "Антверпен" со счетом 1:0

Спикер Палаты представителей Джонсон выразил надежду, что поддержка Украины со стороны Конгресса США будет продолжена

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон надеется, что Конгресс США продолжит поддерживать Украину, выразив свой оптимизм во время визита в Сарасоту, штат Флорида, где он встретился с американскими бизнесменами украинского происхождения.