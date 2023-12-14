Лидеры ЕС начали дебаты о расширении: среди них рекомендация по переговорам о членстве Украины
Киев • УНН
Лидеры ЕС ведут переговоры о потенциальном членстве Украины и Молдовы в ЕС, а также о предоставлении Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз, а в целом согласованный бюджет должен быть доработан старшими советниками на фоне неопределенности относительно поддержки со стороны Венгрии.
Лидеры ЕС начали обсуждение рекомендаций по расширению и переговорам о членстве для Украины и Молдовы, а также статусу кандидата для Грузии, сообщает The Guardian, пишет УНН.
Детали
Источники сообщают, что лидеры уже перешли к обсуждению расширения, достигнув "широкого согласия" между всеми 27 странами по бюджету, известного как многолетняя финансовая рамка (MFF).
Инсайдеры говорят, что "корректировка" бюджета теперь передана "шерпам", старшим советникам, которые будут тщательно изучать детали, чтобы прийти к согласию.
"Последний вопрос о том, поддержит ли (премьер-министр Венгрии) Виктор Орбан элемент бюджета о фонде для Украины на 50 миллиардов евро, не будет решаться до тех пор, пока не будет принято решение о расширении, поскольку они оба неразрывно связаны между собой", - пишет издание.
"Шерпы", как указано, посмотрят, смогут ли они достичь дальнейшего сокращения.
"Шерпам необходимо обо всем договориться и донести до своих руководителей", - сказал инсайдер.
Напомним
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не проявил никаких признаков готовности идти на компромисс в вопросе о вступлении Украины в ЕС, прибыв на саммит в четверг утром.
Лидеры ЕС начали дебаты о расширении: среди них рекомендация по переговорам о членстве Украины
Лидеры ЕС ведут переговоры о потенциальном членстве Украины и Молдовы в ЕС, а также о предоставлении Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз, а в целом согласованный бюджет должен быть доработан старшими советниками на фоне неопределенности относительно поддержки со стороны Венгрии.
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