Лидеры ЕС готовы финансировать строительство стен, заборов и колючей проволоки в третьих странах для сдерживания мигрантов - СМИ

Министры ЕС готовы финансировать строительство стен, заборов и колючей проволоки в третьих странах для предотвращения выезда мигрантов, а также усилить наблюдение на границах ЕС в рамках миграционной "солидарности", сообщили 18-19 декабря законодатели ЕС на переговорах за закрытыми дверями, пишет Euractiv, информирует УНН.

Детали

Миграционный пакт - это группа законодательных документов, которые установят новый режим управления миграцией в ЕС.

Отмечается, что в условиях продолжающихся переговоров, "Положение по управлению миграцией в сфере убежища" (RAMM) стал самым обсуждаемым документом миграционного пакта в общественных дебатах и СМИ.

RAMM введет в действие правила "солидарности", когда одна или несколько стран испытывают трудности с управлением большим количеством мигрантов, прибывающих на их территорию.

Согласно предложениям министров ЕС и евродепутатов, RAMM будет содержать "пул солидарности", который будет собирать информацию о том, как "страны-доноры" будут помогать государствам-членам, которые испытывают трудности.

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Сейчас Европейская комиссия и министры ЕС хотят сохранить информацию о том, кто кто и как делает взносы, засекреченной.

Еще один обсуждаемый вопрос среди высокопоставленных чиновников ЕС - переселение, вызванное воссоединением семей. Согласно последним переговорам, министры ЕС не хотят признавать братьев и сестер в качестве бенефициаров воссоединения семьи.

"Европейские лидеры пытаются ограничить доступ к воссоединению семей, исключая семьи, которые легально проживают в ЕС без международной защиты", - заявила представительница организации Save the Children Федерика Тоскано в интервью Euractiv.

Антикризисное управление

Еще один документ, который рассматривают чиновники - положение о кризисном управлении, которое запустит механизм, устанавливающий ряд правил в случае возникновения "кризисной ситуации".

Пока предполагается три сценария: кризис, вызванный "массовой миграцией" людей, прибывающих на границы ЕС; форс-мажорная ситуация (массовое прибытие из-за войны, климата или любых других чрезвычайных гуманитарных ситуаций); "инструментализация" - когда государство или негосударственный субъект способствует проезду мигрантов.

Европейская комиссия, а особенно государства-члены ЕС, вероятно, будут иметь важные полномочия по принятию решений в управлении кризисом, особенно относительно того, когда начинать "кризис".

Продолжительность кризиса, вероятно, будет ограничена максимум 12 месяцами, а государства-члены будут иметь дискреционные полномочия по оказанию помощи странам, переживающим кризис на своей территории.

В кризисной ситуации будут применяться чрезвычайные пограничные процедуры. Организации гражданского общества утверждают, что чрезвычайные процедуры негативно скажутся на просителях убежища, поскольку гарантии для людей, ищущих защиты, будут ограничены.

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