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Лень помог "Финиксу" обыграть "Филадельфию"

Лень помог "Финиксу" обыграть "Филадельфию"

Киев  •  УНН

 • 15115 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. "Финикс Санс" Украинский центровой Алексей Леня получил выездную победу над командой Восточной конференции "Филадельфией 76", передает корреспондент УНН.

Выйдя со скамейки запасных украинский "бигмен" сразу забрал подбор на чужом щите и отметился двумя очками, а также забил мяч с фолом. Однако украинец получил блок-шот от Джоэля Ембида и несколько фолов в защите, что привело к его замене еще в первой четверти. В следующем промежутке Леню удалось принести еще два очка, завершив бросок с зависанием - 60:47 в пользу "Санс" после половины баталии.

Во второй части противостояния на все попытки "Филадельфии" отыграться "Санс" удержали положительный для себя результат - 115: 101.

Отметим, что Лень завершил игру с 7 набранными очками и 3 подборами за 11:26 минуты.

Примечательно, что лидер "Финиксу" Девин Букер закончил матч с 46 очками.

Добавим также, "солнечные" имеют 9 побед в 25 поединках и поднялись на 11 ступень на Западе.

Украинские Национальные Новости

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