Лень помог "Финиксу" обыграть "Филадельфию"

Выйдя со скамейки запасных украинский "бигмен" сразу забрал подбор на чужом щите и отметился двумя очками, а также забил мяч с фолом. Однако украинец получил блок-шот от Джоэля Ембида и несколько фолов в защите, что привело к его замене еще в первой четверти. В следующем промежутке Леню удалось принести еще два очка, завершив бросок с зависанием - 60:47 в пользу "Санс" после половины баталии.

Во второй части противостояния на все попытки "Филадельфии" отыграться "Санс" удержали положительный для себя результат - 115: 101.

Отметим, что Лень завершил игру с 7 набранными очками и 3 подборами за 11:26 минуты.

Примечательно, что лидер "Финиксу" Девин Букер закончил матч с 46 очками.

Добавим также, "солнечные" имеют 9 побед в 25 поединках и поднялись на 11 ступень на Западе.