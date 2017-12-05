Лень допоміг "Фініксу" обіграти "Філадельфію"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. "Фінікс Санс" українського центрового Олексія Леня здобув виїзну перемогу над командою Східної конференції "Філадельфією 76", передає кореспондент УНН.
Вийшовши з лави запасних український "бігмен" відразу забрав підбирання на чужому щиті та відзначився двома очками, а також забив м'яч з фолом. Однак українець отримав блок-шот від Джоеля Ембіда та кілька фолів у захисті, що призвело до його заміни ще в першій чверті. У наступному проміжку Леню вдалося принести ще два очки, завершивши кидок із зависанням – 60:47 на користь "Санс" після половини баталії.
В другій частині протистояння попри всі спроби "Філадельфії" відігратися "Санс" втримали позитивний для себе результат – 115:101.
Зазначимо, що Лень завершив гру із 7 набраними очками і 3 підбираннями за 11:26 хвилини.
Примітно, що лідер "Фініксу" Девін Букер закінчив матч з 46 очками.
Додамо також, "сонячні" мають 9 звитяг в 25 поєдинках і піднялися на 11 щабель на Заході.