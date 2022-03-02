"Легкой прогулки не получилось": оккупанты избегают прямого столкновения с ВСУ – Генштаб

Детали

"Враг пытается удержать боеспособность своих подразделений понимая, что “легкой прогулки” не получилось. Он старается избегать прямых столкновений не только с украинским войском но и с гражданскими жителями, которые блокируют движение его колонн. На территории Украины перестает действовать российская пропаганда и ”освободители" осознают, что их здесь никто не ждал", — говорится в сообщении.

На Волынском направлении противник потерял инициативу и активных действий не проводит.

На Полесском направлении российские оккупанты продолжают продвижение в направлении Макаров - Брусилов - Фастов и частью сил - на Киев.

На направлениях на Малин и Ирпень потеряли наступательный темп, понесли значительные потери и остановлены на невыгодных рубежах.

На Чернобыльском направлении, враг пытался развить наступление в направлении Демидов и Ирпень, но также потерял наступательный потенциал, остановлен.

В Житомирской области - пытается разместить передовые подразделения в районах населенных пунктов Гореничи, Шпытьки, Петрушки.

Одновременно противник разворачивает полевые и логистические лагеря в районах населенных пунктов Бородянка, Катюжанка, Гавронщина.

На Северском направлении враг из состава 1 танковой армии и 20 общевойсковой армии ВС РФ, который вел наступательные действия в направлении Краснограда и Изюма с целью создания условий для окружения группировки объединенных сил, понес потери и остановлен на рубежах Богодухов, Чугуев, Шевченково.

На Черниговском направлении противник остановлен.

На Нежинском направлении - совершил перемещение в направлении Новая Басань, Козелец.

На Донецком направлении противник силами 1, 2 АК и 8 армии основные усилия сосредоточил на цели выхода к административным границам Донецкой и Луганской областей. Цели не достиг, блокировать Мариуполь не смог.

На юге противник прибегает к попыткам продолжить наступление в направлении Запорожья, частью сил - на Мариуполь.

В Черноморской операционной зоне российские оккупанты продолжают подготовку к проведению морской десантной операции на Черноморское побережье Украины (районы Затока, Одесса). Зафиксировано развертывание корабельных групп флота в открытом море.

"Враг деморализован и продолжает нести потери в личном составе и технике. Российская пропаганда трещит по швам! Вместе победим!"— написали в штабе.

Напомним

Общие боевые потери РФ вследствие вторжения в Украину в личном составе ориентировочно составляют более 5840 человек.