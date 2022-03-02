"Легкой прогулки не получилось": оккупанты избегают прямого столкновения с ВСУ – Генштаб

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КИЕВ. 2 марта. УНН. Вооруженные силы Украины на отдельных направлениях начинают перехватывать инициативу у российских оккупантов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

"Враг пытается удержать боеспособность своих подразделений понимая, что “легкой прогулки” не получилось. Он старается избегать прямых столкновений не только с украинским войском но и с гражданскими жителями, которые блокируют движение его колонн. На территории Украины перестает действовать российская пропаганда и ”освободители" осознают, что их здесь никто не ждал", — говорится в сообщении.

На Волынском направлении противник потерял инициативу и активных действий не проводит.

На Полесском направлении российские оккупанты продолжают продвижение в направлении Макаров - Брусилов - Фастов и частью сил - на Киев.

На направлениях на Малин и Ирпень потеряли наступательный темп, понесли значительные потери и остановлены на невыгодных рубежах.

На Чернобыльском направлении, враг пытался развить наступление в направлении Демидов и Ирпень, но также потерял наступательный потенциал, остановлен.

В Житомирской области - пытается разместить передовые подразделения в районах населенных пунктов Гореничи, Шпытьки, Петрушки.

Одновременно противник разворачивает полевые и логистические лагеря в районах населенных пунктов Бородянка, Катюжанка, Гавронщина.

На Северском направлении враг из состава 1 танковой армии и 20 общевойсковой армии ВС РФ, который вел наступательные действия в направлении Краснограда и Изюма с целью создания условий для окружения группировки объединенных сил, понес потери и остановлен на рубежах Богодухов, Чугуев, Шевченково.

На Черниговском направлении противник остановлен.

На Нежинском направлении - совершил перемещение в направлении Новая Басань, Козелец.

На Донецком направлении противник силами 1, 2 АК и 8 армии основные усилия сосредоточил на цели выхода к административным границам Донецкой и Луганской областей. Цели не достиг, блокировать Мариуполь не смог.

На юге противник прибегает к попыткам продолжить наступление в направлении Запорожья, частью сил - на Мариуполь.

В Черноморской операционной зоне российские оккупанты продолжают подготовку к проведению морской десантной операции на Черноморское побережье Украины (районы Затока, Одесса). Зафиксировано развертывание корабельных групп флота в открытом море.

"Враг деморализован и продолжает нести потери в личном составе и технике. Российская пропаганда трещит по швам! Вместе победим!"— написали в штабе.

Напомним

Общие боевые потери РФ вследствие вторжения в Украину в личном составе ориентировочно составляют более 5840 человек.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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