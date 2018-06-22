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Легкоатлетка Прищепа стала призером дебютных соревнований сезона

Легкоатлетка Прищепа стала призером дебютных соревнований сезона

Киев  •  УНН

 • 9812 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. Уроженка Ровно Наталья Прищепа выступила на своем первом турнире нынешнего сезона, и сразу получила награду. Об этом сообщает Федерация легкой атлетики Украины, передает УНН.

23-летняя атлетка на соревнованиях во французском городе Монтрей финишировала второй со временем 1:59,83 мин в беге на дистанции 800 метров. Скорее пробежала только Франсин Нийонсаба с Бурунди (1:59,71 мин).

Отметим, что Прищепа является чемпионкой Европы в беге на 800 метров (Амстердам, 2016).

Как сообщалось ранее, прыгунки в высоту Левченко не было равных на турнире в Германии.

Украинские Национальные Новости

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