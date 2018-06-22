Легкоатлетка Прищепа стала призеркою дебютних змагань сезону
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Уродженка Рівного Наталія Прищепа виступила на своєму першому турнірі нинішнього сезону, і відразу здобула нагороду. Про це повідомляє Федерація легкої атлетики України, передає УНН.
23-річна атлетка на змаганнях у французькому місті Монтрей фінішувала другою з часом 1:59,83 хв у бігу на дистанції 800 метрів. Швидше пробігла лише Франсін Нійонсаба з Бурунді (1:59,71 хв).
Відзначимо, що Прищепа є чемпіонкою Європи з бігу на 800 метрів (Амстердам, 2016).
Як повідомлялося раніше, стрибунці у висоту Левченко не було рівних на турнірі в Німеччині.