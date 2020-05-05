Легионер "Динамо" заявил о нежелании возвращаться в киевский клуб
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Форвард сборной Люксембурга и киевского “Динамо” Жерсон Родригес выразил желание продолжить выступления в Турции, передает УНН со ссылкой на “Sporanki10.yil”.
Родригес, который в последнее время выступал на правах аренды за ФК “Анкарагюджю”, желает продолжить играть за данный клуб.
“Я не видел таких горячих фанатов, как поклонники „Анкарагюджю“. Если трансфер удастся осуществить, хочу остаться здесь”, — отметил футболист.
Примечательно, что соглашение Жерсона с “Динамо” будет действовать до конца сезона 2023-24 годов.
Также добавим, Родригес перешел в “Динамо” из японского ФК “Джубило Ивата”.