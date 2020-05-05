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Легионер "Динамо" заявил о нежелании возвращаться в киевский клуб

Киев • УНН

 • 10707 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Форвард сборной Люксембурга и киевского “Динамо” Жерсон Родригес выразил желание продолжить выступления в Турции, передает УНН со ссылкой на “Sporanki10.yil”.

Легионер "Динамо" заявил о нежелании возвращаться в киевский клуб

Родригес, который в последнее время выступал на правах аренды за ФК “Анкарагюджю”, желает продолжить играть за данный клуб.

“Я не видел таких горячих фанатов, как поклонники „Анкарагюджю“. Если трансфер удастся осуществить, хочу остаться здесь”, — отметил футболист.

Примечательно, что соглашение Жерсона с “Динамо” будет действовать до конца сезона 2023-24 годов.

Также добавим, Родригес перешел в “Динамо” из японского ФК “Джубило Ивата”.

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