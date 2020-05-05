Легіонер "Динамо" заявив про небажання повертатися в київський клуб
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Форвард збірної Люксембургу та київського "Динамо" Жерсон Родрігес виразив бажання продовжити виступи в Туреччині, передає УНН з посиланням на "Sporanki10.yil".
Родрігес, який останнім часом виступав на правах оренди за ФК “Анкарагюджю”, бажає продовжити грати за даний клуб.
“Я не бачив таких гарячих фанатів, як шанувальники „Анкарагюджю“. Якщо трансфер вдасться здійснити, хочу залишитися тут”, — відзначив футболіст.
Примітно, що угода Жерсона з “Динамо” діятиме до кінця сезону 2023-24 років.
Також додамо, Родрігес перейшов до “Динамо” з японського ФК “Джубіло Івата”.