Лаврова не будет в составе нового правительства России – источники
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Министр иностранных дел России Сергей Лавров не войдет в состав нового правительства РФ, которое президент Владимир Путин должен сформировать в ближайшие месяцы. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на источники, близкие к внешнеполитическому ведомству, передает УНН.
По данным источников, Лавров вот уже несколько лет хотел оставить должность, прежде всего, из-за усталости.
“То, что он давно хотел уйти, ни для кого не секрет”, — сообщил один из сотрудников ведомства.
Напомним, выборы президента России состоялись 18 марта.
Напомним, Лавров порекомендовал отказаться от чтения западных газет в связи с делом Скрипаля. Как известно, он призвал Великобританию предоставить образцы вещества, которым, по данным британских спецслужб, отравили экс-полковника запаса российского ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Глава российского МИД также обвинил западные страны в примитивной и агрессивной пропаганды в связи с отравлением в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.