Лаврова не буде в складі нового уряду Росії - джерела
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров не увійде до складу нового уряду РФ, який президент Володимир Путін повинен сформувати в найближчі місяці. Про це повідомляє RTVI з посиланням на джерела, близькі до зовнішньополітичного відомства, передає УНН.
За даними джерел, Лавров вже кілька років поспіль хотів залишити посаду, перш за все, через втому.
"Те, що він давно хотів піти, ні для кого не секрет", - повідомив один зі співробітників відомства.
Нагадаємо, вибори президента Росії відбулись 18 березня.
Нагадаємо, Лавров порекомендував відмовитися від читання західних газет у зв'язку зі справою Скрипаля. Як відомо, він закликав Великобританію надати зразки речовини, яким, за даними британських спецслужб, отруїли екс-полковника запасу російського ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Глава російського МЗС також звинуватив західні країни в примітивній і агресивній пропаганді у зв'язку з отруєнням у Великобританії екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля.