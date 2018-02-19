Лавров не увидел в расширении НАТО на Балканах угрозы для РФ

"Расширение НАТО - это ошибка и одновременно нарушение той самой джентльменской договоренности, которая сейчас получила полное подтверждение в официальных архивных документах, рассекреченных в США", - сказал он в интервью сербскому информагентству Beta.

"Ничто из того, что сейчас делается в НАТО, ничью безопасность не повышает, включая безопасность балканских государств, которые, кстати сказать, безопасности России совсем не угрожают. Ничто из того, что сейчас происходит, не является шагом к повышению способности НАТО реагировать на реальные, а не на вымышленные угрозы", - добавил С.Лавров.

Глава МИД РФ отметил, что волны расширения не сделали НАТО более дееспособной в пресечении террористической и наркотической угроз, в том числе тех, которые проистекают с Балкан.

"Так что мы все наши оценки о расширении НАТО доводим до всех партнеров, будь то на Балканах или еще где-то еще в Европе", - заявил он.

Напомним, Генсек НАТО Й.Столтенберг заявил, что Россия рискует развязать новую гонку ядерных вооружений.