Лавров не увидел в расширении НАТО на Балканах угрозы для РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Расширение НАТО на Балканах не несет опасности для России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Расширение НАТО - это ошибка и одновременно нарушение той самой джентльменской договоренности, которая сейчас получила полное подтверждение в официальных архивных документах, рассекреченных в США", - сказал он в интервью сербскому информагентству Beta.
"Ничто из того, что сейчас делается в НАТО, ничью безопасность не повышает, включая безопасность балканских государств, которые, кстати сказать, безопасности России совсем не угрожают. Ничто из того, что сейчас происходит, не является шагом к повышению способности НАТО реагировать на реальные, а не на вымышленные угрозы", - добавил С.Лавров.
Глава МИД РФ отметил, что волны расширения не сделали НАТО более дееспособной в пресечении террористической и наркотической угроз, в том числе тех, которые проистекают с Балкан.
"Так что мы все наши оценки о расширении НАТО доводим до всех партнеров, будь то на Балканах или еще где-то еще в Европе", - заявил он.
Напомним, Генсек НАТО Й.Столтенберг заявил, что Россия рискует развязать новую гонку ядерных вооружений.