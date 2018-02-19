Лавров не побачив у розширенні НАТО на Балканах загрози для РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Розширення НАТО на Балканах не несе небезпеки для Росії. Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Розширення НАТО - це помилка і одночасно порушення тієї самої джентльменської домовленості, яка зараз отримала повне підтвердження в офіційних архівних документах, розсекречених в США", - сказав він в інтерв'ю сербському інформагентству Beta.
"Ніщо з того, що зараз робиться в НАТО, нічию безпеку не підвищує, включаючи безпеку балканських держав, які, до речі сказати, безпеці Росії зовсім не загрожують. Ніщо з того, що зараз відбувається, не є кроком до підвищення здатності НАТО реагувати на реальні, а не на вигадані загрози", - додав С.Лавров.
Голова МЗС РФ відзначив, що хвилі розширення не зробили НАТО більш дієздатною в припиненні терористичної і наркотичної загроз, в тому числі тих, які виникають з Балкан.
"Так що ми всі наші оцінки щодо розширення НАТО доводимо до всіх партнерів, чи то на Балканах, чи ще десь у Європі", - заявив він.
Нагадаємо, Генсек НАТО Й.Столтенберг заявив, що Росія ризикує розв'язати нову гонку ядерних озброєнь.