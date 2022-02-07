Лавина в горном районе Афганистана унесла жизни по меньшей мере 15 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Спасатели обнаружили 15 тел после схода лавины на востоке Афганистана, сообщило в понедельник государственное информационное агентство Bakhtar, передает УНН.
Детали
Инцидент произошел в провинции Кунар, недалеко от границы с Пакистаном. Чиновник из провинции сообщил немецкому информационному агентству dpa, что лавина сошла в воскресенье вечером.
Официальные лица сообщили, что 20 человек пострадали от лавины, несколько пропали без вести.
Официальный представитель талибов сообщил AFP, что жертвы были захвачены снегом на отдаленном горном перевале во время попытки попасть в Пакистан.
Чиновник провинции сказал, что некоторые из убитых были местными жителями, которые также оказались в ловушке после попытки помочь.
Спасатели продолжают искать тела.
Дополнение
Движение людей через горную афгано-пакистанскую границу является непрерывным, часто афганцы пересекают границу в поисках работы или для покупки товаров.
Пакистан пытается построить забор вдоль границы длиной 2 670 километров, чтобы остановить поток мигрантов.
В прошлом месяце пять человек погибли во время сильного снегопада в провинции Бадахшан.