Лавина в гірському районі Афганістану забрала життя щонайменше 15 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Рятувальники виявили 15 тіл після сходження лавини на сході Афганістану, повідомило у понеділок державне інформаційне агентство Bakhtar, передає УНН.
Деталі
Інцидент стався у провінції Кунар, неподалік кордону з Пакистаном. Чиновник із провінції повідомив німецькому інформаційному агентству dpa, що лавина зійшла у неділю ввечері.
Офіційні особи повідомили, що 20 людей постраждали від лавини, кілька зникли безвісти.
Офіційний представник талібів повідомив AFP, що жертви були захоплені снігом на віддаленому гірському перевалі під час спроби потрапити до Пакистану.
Чиновник провінції сказав, що деякі з убитих були місцевими жителями, які також опинилися у пастці після спроби допомогти.
Рятувальники продовжують шукати тіла.
Доповнення
Рух людей через гірський афгано-пакистанський кордон є безперервним, часто афганці перетинають кордон у пошуках роботи або для покупки товарів.
Пакистан намагається побудувати паркан уздовж кордону завдовжки 2 670 кілометрів, щоб зупинити потік мігрантів.
Минулого місяця п'ятеро людей загинули під час сильного снігопаду в провінції Бадахшан.