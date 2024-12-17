Латвийские военные проводят внезапную проверку боеготовности по всей стране

Во вторник, 17 декабря, по всей Литве проходят проверки боеготовности подразделений Национальных вооруженных сил (НВС), сообщает DELFI со ссылкой на НВС, передает УНН.

Детали

Как сообщается, цель проверки - проверить и улучшить процедуры и боеготовность подразделений, отработав их возможности реагирования.

Во время проверки боеготовности военная техника и личный состав подразделений вооруженных сил страны будут переброшены в разные места Латвии для выполнения поставленных задач.

В НЗС подчеркнули, что проверка боеготовности - это заранее запланированное, но неожиданное для подразделений, которые принимают в ней участие, событие. Проверка не связана с изменениями в сфере безопасности или другими событиями, связанными с безопасностью.

В НЗС объяснили, что защита Латвии и сохранение ее независимости - это общая ответственность всего общества, которая включает в себя готовность к действиям.

Каждый гражданин сам решает, пойти ли ему на профессиональную службу, в Земессердзе, или пройти базовый курс военной подготовки, чтобы стать резервистом, или ответственно выполнять свою работу и заботиться о ближних, добавляет DELFI.

Дополнение

Литва осуществит крупнейшую в истории страны закупку немецких танков Leopard-2. Планируется приобрести 44 танка.