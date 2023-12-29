Латвиец не смог вылететь из Вильнюсского аэропорта из-за нашивки пвк "вагнер"

В Вильнюсском аэропорту был замечен гражданин Латвии с символикой частной военной компании Wagner на рюкзаке. Он получил штраф и не смог вылететь из Вильнюса. Об этом пишет Delfi, передает УНН.

Детали

Пресс-секретарь "Литовских аэропортов" Тадас Василяускас информировал, что мужчину и его вещи тщательно осмотрели, никаких угрожающих для авиации вещей у него не было. Однако из-за символики было решено вызвать полицию и Службу охраны государственной границы.

Мы против использования таких логотипов и не одобряем такое поведение пассажира, но наши специалисты по безопасности во всех случаях должны действовать по законам, в данном случае логотип на рюкзаке не мог быть препятствием для остановки пассажира или его багажа, запрета его вылета. Мы обратились в полицию, мы верим, что она разъяснит, что мы можем делать в таких случаях сами или с помощью полиции. Этого пассажира проверили. Как и как и другие пассажиры, он прошел в зал ожидания без запрещенных вещей сказал Василяускас.

Мужчина не смог вылететь, ему назначен штраф за демонстрацию запрещенной символики.

Он намеревался лететь в Лондон. Во время проверки документов пограничники доставили его в свое помещение, составили протокол об административном нарушении за демонстрацию нацистской, коммунистической и другой запрещенной символики.

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