Латвиец не смог вылететь из Вильнюсского аэропорта из-за нашивки пвк "вагнер"
В аэропорту Вильнюса латвийца оштрафовали и арестовали за нашивку ЧВК "Вагнера", несмотря на то, что он не имел при себе никаких опасных предметов.
В Гайану прибыл британский корабль, Венесуэла в ответ развернула войска
Венесуэла разворачивает войска в ответ на появление британского военного корабля в Гайане на фоне территориального спора в Эссекибо.
Во Львове зафиксировано два попадания - городской голова
Дважды были нанесены удары по Львову, что подтвердил мэр Садовый на фоне постоянных воздушных тревог; подробности ожидаются от оперативных служб.
В Харькове прогремели шесть взрывов
Харьков подвергся мощному ракетному обстрелу, было зафиксировано по меньшей мере шесть взрывов, сообщил городской голова Игорь Терехов.
Во Львове прогремела серия взрывов, работает ПВО
Во Львове произошли взрывы на фоне продолжающейся противовоздушной обороны; мэр Садовый призывает укрываться, поскольку воздушная тревога распространяется по всей Украине.
США наложили санкции на финансовую сеть из Йемена и Турции за помощь хуситам
США наложили санкции на сеть, помогающую йеменским хуситам, направленные против физических и юридических лиц в Йемене и Турции, связанных с иранским КСИР.
На Львовщине прогремели взрывы, работала ПВО
Противовоздушная оборона отреагировала на инцидент в Яворовском районе Львовской области, повлекший взрывы. Дальнейшие подробности ожидаются.
Подросток застрелил сестру из-за подарков во Флориде
14-летний мальчик во Флориде застрелил свою сестру из-за спора о рождественском подарке и был обвинен в убийстве.
МВФ прокомментировал, кто будет покрывать дополнительные расходы Украины на войну и мобилизацию
МВФ ожидает, что Украина увеличит внутренние доходы для покрытия военных расходов, поскольку его поддержка сосредоточена на социальных и правительственных функциях государства, а не на военных расходах.
В этом году население мира выросло на 75 миллионов человек
Население мира увеличилось на 75 миллионов, превысив 8 миллиардов в 2023 году; население США выросло на 1,7 миллиона, достигнув 335,8 миллиона.