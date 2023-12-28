Ламы в аэропорту Портленда: как реагируют люди на терапевтических животных
Киев • УНН
Терапевтические ламы Бенни и Принс радуют путешественников в аэропорту Портленда, снимая стресс во время зимних отпусков.
В США для снятия напряжения от суеты новогодне-рождественских перелетов в терминалы на аэропорта Портленда запустили живых лам. О том, как на терапевтических животных реагируют люди - пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Две терапевтические ламы по кличке Бени и Принс в этом году радуют путешественников в оживленном аэропорту Портленда. Эксперты утверждают, что ламы помогают облегчить стресс странствующим во время пикового сезона путешествий.
Ламы запустили на аэродром, и они уверенно пошли по терминалу дарить радость путешественникам. Последние не скрывают восторга, и охотно фотографируются с животными и снимают их на видео.
В декабре ламы наведались в аэропорт Портленда трижды. В издании утверждают, что эту акцию устроили чтобы добавить положительных эмоций и принести комфорт путешественникам среди суеты полетов в период новогодне-рождественских праздников.
Ламы в аэропорту Портленда: как реагируют люди на терапевтических животных
Терапевтические ламы Бенни и Принс радуют путешественников в аэропорту Портленда, снимая стресс во время зимних отпусков.
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