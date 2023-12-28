Ламы в аэропорту Портленда: как реагируют люди на терапевтических животных

В США для снятия напряжения от суеты новогодне-рождественских перелетов в терминалы на аэропорта Портленда запустили живых лам. О том, как на терапевтических животных реагируют люди - пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Две терапевтические ламы по кличке Бени и Принс в этом году радуют путешественников в оживленном аэропорту Портленда. Эксперты утверждают, что ламы помогают облегчить стресс странствующим во время пикового сезона путешествий.

Ламы запустили на аэродром, и они уверенно пошли по терминалу дарить радость путешественникам. Последние не скрывают восторга, и охотно фотографируются с животными и снимают их на видео.

В декабре ламы наведались в аэропорт Портленда трижды. В издании утверждают, что эту акцию устроили чтобы добавить положительных эмоций и принести комфорт путешественникам среди суеты полетов в период новогодне-рождественских праздников.