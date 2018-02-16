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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 65948 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 80753 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 83469 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 108228 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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10 марта, 11:47 • 100687 просмотра

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10 марта, 09:12 • 104706 просмотра

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10 марта, 06:48 • 111666 просмотра

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Курт Волкер в Мюнхене встретился с представителями ОБСЕ

Курт Волкер в Мюнхене встретился с представителями ОБСЕ

Киев  •  УНН

 • 9710 просмотра

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Специальный представитель США в Украине Курт Волкер на полях Мюнхенской конференции по безопасности в Германии обсудил с представителями ОБСЕ обострения конфликта на востоке Украины. Об этом на своей странице в Twitter сообщил генеральный секретарь ОБСЕ Томас Греминджер, передает УНН.

"Встретился со специальным представителем США в Украине Куртом Волкером перед Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Обсуждалась сложная ситуация на Востоке Украины и пути преодоления безысходного состояния безопасности и политические направления", - говорится в сообщении.

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Напомним, сегодня на пятьдесят четвёртой Мюнхенской конференции по безопасности с отдельной речью выступит Президент Украины Петр Порошенко.

Met #US Special Rep for #Ukraine Kurt Volker ahead of Munich Security Conference. Discussed increasingly complex situation in east Ukraine & how to overcome the deadlock on the security and political tracks. @SpecRepUkraine # MSC2018 pic.twitter.com/02FwC9mJgc

- Thomas Greminger (@gremingerosce) 16 февраля 2018

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