Курт Волкер в Мюнхене встретился с представителями ОБСЕ

"Встретился со специальным представителем США в Украине Куртом Волкером перед Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Обсуждалась сложная ситуация на Востоке Украины и пути преодоления безысходного состояния безопасности и политические направления", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня на пятьдесят четвёртой Мюнхенской конференции по безопасности с отдельной речью выступит Президент Украины Петр Порошенко.

Met #US Special Rep for #Ukraine Kurt Volker ahead of Munich Security Conference. Discussed increasingly complex situation in east Ukraine & how to overcome the deadlock on the security and political tracks. @SpecRepUkraine # MSC2018 pic.twitter.com/02FwC9mJgc

- Thomas Greminger (@gremingerosce) 16 февраля 2018