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Курт Волкер в Мюнхені зустрівся з представниками ОБСЄ

Курт Волкер в Мюнхені зустрівся з представниками ОБСЄ

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 лютого. УНН. Спеціальний представник США в Україні Курт Волкер на полях Мюнхенської конференції з безпеки в Німеччині обговорив з представниками ОБСЄ загострення конфлікту на сході України. Про це на своїй сторінці в Twitter повідомив генеральний секретар ОБСЄ Томас Гремінджер, передає УНН.

“Зустрівся зі спеціальним представником США в Україні Куртом Волкером перед Мюнхенською конференцією з питань безпеки. Обговорювалася дедалі складніша ситуація на Сході України та шляхи подолання безвихідного стану безпеки та політичні напрямки”, — йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, сьогодні на 54-ій Мюнхенській конференції з безпеки з окремою промовою виступить Президент України Петро Порошенко.

Met #US Special Rep for #Ukraine Kurt Volker ahead of Munich Security Conference. Discussed increasingly complex situation in east Ukraine & how to overcome the deadlock on the security and political tracks. @SpecRepUkraine #MSC2018 pic.twitter.com/02FwC9mJgc

— Thomas Greminger (@gremingerosce) 16 лютого 2018 р.

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