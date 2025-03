Курт Волкер в Мюнхені зустрівся з представниками ОБСЄ

“Зустрівся зі спеціальним представником США в Україні Куртом Волкером перед Мюнхенською конференцією з питань безпеки. Обговорювалася дедалі складніша ситуація на Сході України та шляхи подолання безвихідного стану безпеки та політичні напрямки”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні на 54-ій Мюнхенській конференції з безпеки з окремою промовою виступить Президент України Петро Порошенко.

Met #US Special Rep for #Ukraine Kurt Volker ahead of Munich Security Conference. Discussed increasingly complex situation in east Ukraine & how to overcome the deadlock on the security and political tracks. @SpecRepUkraine #MSC2018 pic.twitter.com/02FwC9mJgc

— Thomas Greminger (@gremingerosce) 16 лютого 2018 р.