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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Курс валют на 6 декабря: Нацбанк укрепил гривну

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Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,5975 грн/долл., что на 7 копеек крепче. Курс евро установлен на уровне 43,81 грн/евро.

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 41,5975 грн/долл., что укрепило гривну на 7 копеек, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

детали

Официальный курс доллара составляет 41,59 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,81 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9: 15 утра:

- Доллар можно купить за 41,93 грн, а продать за 41,50 в банках.

- Евро можно купить за 44,20 грн, а продать за 43,60 грн в банках.

- В обменниках доллар торгуется по курсу 41,65 — 41,70 грн, а евро-по 44,05 -44,20 грн.

- На межбанке курсы составляют соответственно 41,52-41,56 грн/долл. для доллара и 43,92-43,94 грн / евро для евро.

Напомним

Более 2 миллионов украинцев автоматически получат выплаты "Зимней еподдержки" через "Укрпочту".

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Экономика
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