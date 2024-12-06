Курс валют на 6 декабря: Нацбанк укрепил гривну
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,5975 грн/долл., что на 7 копеек крепче. Курс евро установлен на уровне 43,81 грн/евро.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 41,5975 грн/долл., что укрепило гривну на 7 копеек, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.
детали
Официальный курс доллара составляет 41,59 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,81 грн/евро.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9: 15 утра:
- Доллар можно купить за 41,93 грн, а продать за 41,50 в банках.
- Евро можно купить за 44,20 грн, а продать за 43,60 грн в банках.
- В обменниках доллар торгуется по курсу 41,65 — 41,70 грн, а евро-по 44,05 -44,20 грн.
- На межбанке курсы составляют соответственно 41,52-41,56 грн/долл. для доллара и 43,92-43,94 грн / евро для евро.
Напомним
Более 2 миллионов украинцев автоматически получат выплаты "Зимней еподдержки" через "Укрпочту".