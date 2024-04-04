Курс валют на 4 апреля: доллар упал на 13 копеек
Киев • УНН
Национальный банк Украины укрепил официальный курс гривны к доллару США на 13 копеек до 39,1953 UAH/USD.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 39,1953грн/долл., что укрепило ее на 13 копеек, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 39,19 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 42,26 грн/евро.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:10 утра:
- Доллар можно купить за 39,55 грн, а продать за 39,10 в банках. Евро можно купить за 42,90 грн, а продать за 42,20 грн в банках.
- В обменниках доллар торгуется по курсу 39,35-39,45 грн, а евро - по 42,75-42,91 грн.
- На межбанке курсы составляют соответственно 39,15-39,17 грн/долл. для доллара и 42,24-42,26 грн/евро для евро.
Напомним
Расходы из общего фонда Государственного бюджета Украины в I квартале 2024 года составили 692 млрд грн и превысили доходы в этот же фонд за этот период на 223,1 млрд грн, о чем сообщили в Министерстве финансов.
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