Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,0291 грн/долл., укрепив ее на 2 копейки. Курс евро установлен на уровне 44,41 грн/евро, а на межбанке доллар торгуется по 40,92-40,95 грн.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,0291 грн/долл., что укрепило гривну на 2 копейки, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,02 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 44,41 грн/евро.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:
Напомним
Министр финансов Сергей Марченко заявил, что по состоянию на конец июля дефицит бюджета Украины вырос, отметив что общая потребность достигает 12 млрд долларов.