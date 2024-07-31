Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,0291 грн/долл., что укрепило гривну на 2 копейки, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,02 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 44,41 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:

Доллар можно купить за 41,40 грн, а продать за 40,95 в банках. Евро можно купить за 44,90 грн, а продать за 44,20 грн в банках.

В обменниках доллар торгуется по курсу 41,16-41,30 грн, а евро - по 44,66-44,85 грн.

На межбанке курсы составляют соответственно 40,92-40,95 грн/долл. для доллара и 44,23-44,25 грн/евро для евро.

Напомним

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что по состоянию на конец июля дефицит бюджета Украины вырос, отметив что общая потребность достигает 12 млрд долларов.