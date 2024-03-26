Курс валют на 26 марта: доллар резко вырос на 32 копейки

Национальный банк сегодня установил официальный курс гривны на уровне 39,2298 грн/долл., что девальвировало ее на 32 копейки, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 39,22 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 42,48 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:10 утра:

- Доллар можно купить за 39,31 грн, а продать за 38,85 в банках.

- Евро можно купить за 42,85 грн, а продать за 42,20 грн в банках.

- В обменниках доллар торгуется по курсу 39,28-39,40 грн, а евро - по 42,77-42,97 грн.

- На межбанке курсы составляют соответственно 39,27-39,3 грн/долл. для доллара и 42,57-42,59 грн/евро для евро.

Напомним

Почти 15 000 украинских предпринимателей получили 3,5 млрд грн грантовой поддержки от государства через программу "Собственный бизнес" для начала или расширения своего бизнеса, создавая, как ожидается, более 30 000 новых рабочих мест по всей стране.