Курс валют на 23 декабря: доллар продолжает расти
Киев • УНН
НБУ установил официальный курс гривны на уровне 41,87 грн/долл, что на 5 копеек больше. В банках и обменниках доллар торгуется в диапазоне 41,80-42,31 грн, евро - 43,65-44,40 грн.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,8761 грн/долл., что девальвировало гривну на 5 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,87 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,51 грн/евро.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:10 утра:
- Доллар можно купить за 42,20 грн, а продать за 41,80 в банках. Евро можно купить за 44,10 грн, а продать за 43,65 грн в банках.
- В обменниках доллар торгуется по курсу 42,23-42,31 грн, а евро - по 44,15 -44,40 грн.
- На межбанке курсы составляют соответственно 41,97-41,99 грн/долл. для доллара и 43,64-43,65 грн/евро для евро.
Напомним
В Международном валютном фонде обновили негативный сценарий для Украины на случай более интенсивной войны. Согласно негативному сценарию, война продлится до середины 2026 года.