Курс валют на 23 апреля: доллар остался на том же уровне

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
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В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

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Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
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Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

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Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
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Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

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Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт
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Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт

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Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
21 апреля 2024, 12:22  •  155173 просмотра

Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области

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Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  223605 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

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"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  406328 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

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Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  175411 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

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19 апреля 2024, 13:41  •  131699 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

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Курс валют на 23 апреля: доллар остался на том же уровне

Национальный банк Украины установил официальный обменный курс на 23 апреля на уровне 39,7879 грн/доллар США и 42,31 грн/евро.

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Курс валют на 23 апреля: доллар остался на том же уровне

Скандальный контракт между МОУ и "Львовским арсеналом" о закупке снарядов: анализ на "холодную голову" - ФИЛЬМ

Журналистское расследование выявило скандальный контракт между министерством обороны Украины и "Львовским арсеналом" на закупку 100 000 минометных выстрелов на сумму 1,4 млрд грн. Большинство средств арестовано, часть из них была использована для закупки снарядов за рубежом и сейчас хранится в Словакии.

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Скандальный контракт между МОУ и "Львовским арсеналом" о закупке снарядов: анализ на "холодную голову" - ФИЛЬМ

Скорее всего, враг имел целью перебить связь, чтобы распространить сигнал своей российской пропаганды: Евлаш об ударе по харьковской телебашне

Россияне атаковали харьковскую телебашню, что может привести к нарушению связи и распространению российской пропаганды из-за ограничения украинского вещания.

Война •   •  8585 просмотра
Скорее всего, враг имел целью перебить связь, чтобы распространить сигнал своей российской пропаганды: Евлаш об ударе по харьковской телебашне

Враг ударил FPV-дроном и из артиллерии по Никополю на Днепропетровщине

Российские войска атаковали Никополь и Червоногригорьевскую громаду Днепропетровской области с помощью беспилотника и артиллерии, но обошлось без жертв.

Война •   •  8441 просмотра
Враг ударил FPV-дроном и из артиллерии по Никополю на Днепропетровщине

Парламент планирует взяться за изменение порядка рассмотрения дел в ВАКС: предусмотрено обязательствами перед партнерами

Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект, который меняет процедуру рассмотрения дел в Высшем антикоррупционном суде, позволяя одному судье вместо коллегии из трех рассматривать дела против высокопоставленных чиновников.

политика •   •  7142 просмотра
Парламент планирует взяться за изменение порядка рассмотрения дел в ВАКС: предусмотрено обязательствами перед партнерами

На Запорожье россияне совершили 514 обстрелов, в том числе авиаудары по Работино и Малой Токмачке - ОВА

Российские войска интенсивно атаковали 6 населенных пунктов в Запорожской области, нанеся 514 ударов, включая авиаудары, атаки беспилотников и артиллерийские обстрелы, которые разрушили жилые дома.

Война •   •  8920 просмотра
На Запорожье россияне совершили 514 обстрелов, в том числе авиаудары по Работино и Малой Токмачке - ОВА

В Николаеве во дворе многоэтажки взорвалась граната: есть раненый

В Николаеве во дворе многоэтажного дома взорвалась граната, в результате чего многочисленные осколочные ранения получил 34-летний местный житель.

Криминал и ЧП •   •  7639 просмотра
В Николаеве во дворе многоэтажки взорвалась граната: есть раненый

"Тонко и символично": в соцсетях активно комментируют "гусей" во время выступления Гетманцева на бизнес-саммите

На Mind Entrepreneur Summit 2024 - конференцию для малого и среднего бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли люди в костюмах гусей с надписью "Щипай меня - не трогай бизнес!" О перфомансе написали СМИ и тг-каналы, пользователи соцсетей активно его комментируют.

Экономика •   •  8052 просмотра
"Тонко и символично": в соцсетях активно комментируют "гусей" во время выступления Гетманцева на бизнес-саммите

Враг бил по Харьковской области и объектам инфраструктуры: Евлаш рассказал, куда этой ночью целились россияне

Российские войска атаковали Украину 16 беспилотниками "Шахед" и баллистикой типа "Искандер-М", нацелившись на Харьковскую область и объекты инфраструктуры, но украинские силы противовоздушной обороны сбили 15 из 16 беспилотников, обошлось без жертв.

Война •   •  8825 просмотра
Враг бил по Харьковской области и объектам инфраструктуры: Евлаш рассказал, куда этой ночью целились россияне

Байден обсудил с главой Еврокомиссии поддержку Украины

Президент Байден обсудил с председателем Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен непоколебимую поддержку защиты Украины от российской агрессии и пообещал быструю помощь по безопасности для удовлетворения насущных потребностей Украины на поле боя.

политика •   •  8272 просмотра
Байден обсудил с главой Еврокомиссии поддержку Украины