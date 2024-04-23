Курс валют на 23 апреля: доллар остался на том же уровне

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 39,7879 грн/долл., сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 39,78 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 42,31 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:

- Доллар можно купить за 40,10 грн, а продать за 39,60 в банках.

- Евро можно купить за 43,00 грн, а продать за 42,30 грн в банках.

- В обменниках доллар торгуется по курсу 39,65-39,80 грн, а евро - по 42,60-42,80 грн.

- На межбанке курсы составляют соответственно 39,72-39,74 грн/долл. для доллара и 42,23-42,25 грн/евро для евро.

Напомним,

За первые три месяца 2024 года расходы государственного бюджета Украины на сектор безопасности и обороны составили 408,2 млрд грн, или 58,9% от общего объема расходов общего фонда.